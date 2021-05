Delfim Netto diz que Lula vai "dar um banho" e vencerá no primeiro turno

247 - O ex-ministro da Fazenda Antonio Delfim Netto disse que a eleição presidencial do ano que vem deve terminar ainda no primeiro turno com vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Lula vai dar um banho. Será eleito no primeiro turno", disse Netto em entrevista à coluna Radar Econômico.

O economista citou a falta de governabilidade e de retomada do crescimento como fatores que farão a eleição ser decidida mais rapidamente.

"A economia vai se recuperar, apesar do governo. A sociedade já esqueceu o Bolsonaro, um governo morto na ideia. A gestão econômica tinha bons caminhos, mas o ministro Paulo Guedes ocupa, hoje, um papel menos relevante em um governo de preconceitos e caráter quase religioso", afirmou.

Pesquisa presencial realizada pelo Instituto Vox Populi, divulgada na sexta-feira (21), apontou vitória de Lula no primeiro turno por 43% contra 41% de todos os demais candidatos somados.

O petista também ultrapassou Bolsonaro em Índice de Popularidade Digital (IDP), ranking elaborado diariamente pela Quaest Consultoria. Na pontuação de 0 a 100, no dia 18 de maio, dia em que o ex-chanceler Ernesto Araújo falou à CPI da Covid, Lula registrou 73,52 pontos e superou Bolsonaro (72,89 pontos).

