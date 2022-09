Desespero diante da vitória de Lula faz bolsonarismo apelar para o terrorismo eleitoral, diz Paulo Teixeira

Apoie o 247

247 - O deputado Paulo Teixeira (PT), candidato à reeleição, definiu como “desespero” o disparo de mensagens anti-democráticas e pró-Bolsonaro, feito neste sábado (24) pelo governo do estado do Paraná. Segundo o parlamentar, o desespero é fruto do medo de uma vitória do ex-presidente Lula (PT) no primeiro turno.

Pesquisa Ipespe/Abrapel para as eleições presidenciais de 2022, divulgada neste sábado (24), traz o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente, com 46% das intenções de voto no primeiro turno, seguido por Jair Bolsonaro (PL), com 35%.

“O desespero, diante da vitória de Lula no primeiro turno, faz o bolsonarismo apelar para o terrorismo eleitoral. Mensagens disparadas do Paraná ameaçam com invasão do STF quando o delinquente for derrotado. Os responsáveis por esse crime têm que ser exemplarmente punidos”.

A mensagem golpista enviada na madrugada de hoje era a seguinte: “Vai dar Bolsonaro no primeiro turno! Senao, vamos a rua para protestar! Vamos invadir o congresso e o STF! Presidente Bolsonaro conta com todos nos!! (SIC)”.

