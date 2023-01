Diretor da PF diz que Valdemar pode ser chamado a depor em inquérito sobre minuta do golpe

Apoie o 247

247 - O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Augusto Passos Rodrigues, afirmou que Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, partido de Jair Bolsonaro, provavelmente será chamado a depor no inquérito que apura a minuta golpista encontrada na casa de Anderson Torres , ex-ministro da Justiça. A informação é da jornalista Andreia Sadi do portal g1.

"Provavelmente, eu não posso aqui cravar que isso acontecerá, provavelmente ele e qualquer outra pessoa que tiver informação ou relação com os episódios investigados pode ser chamado a ser ouvido na condição de testemunha para poder ajudar a esclarecer os fatos", declarou Passos à jornalista, em entrevista.

Em entrevista ao jornal O Globo no dia 27 de janeiro, Valdemar afirmou que era comum propostas golpistas correrem no entorno do governo Bolsonaro : "aquela proposta que tinha na casa do ministro da Justiça, isso tinha na casa de todo mundo". Depois, à CNN Brasil, o presidente do PL recuou e disse que sua frase se tratava de uma metáfora , acrescentando que "isso era um negócio que corria dentro do governo, o pessoal comentando 'olha, recebi uma proposta aqui'."

Antes mesmo de tais declarações, a PF já havia aberto investigações para apurar se a minuta golpista circulou entre outras autoridades do governo Bolsonaro além de Torres.

