Em evento com catadores, Lula diz que Haddad vai vencer em São Paulo: “não sei se você está percebendo”

Com o recado a Fernando Haddad, ex-presidente reafirma posição do PT de manter candidatura no Estado, reivindicada pelo PSB como condição para aliança nacional edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta quarta-feira (22) do Natal com Catadores, como faz tradicionalmente desde o início de seu primeiro mandato, em 2003. Durante seu discurso, quando falou da absurda situação de fome no País , e de um Brasil em que o povo é que vai dar “golpe” nas eleições e a Lava Jato levará “uma surra”, Lula também disse que Fernando Haddad vai ganhar a eleição ao governo de São Paulo.

“Haddad, não sei se você está percebendo que você vai ganhar o governo do estado de São Paulo”, disse o ex-presidente olhando em direção ao ex-prefeito e ex-ministro da Educação.

A fala pode ser lida como um recado ao PSB, no sentido de que o PT não irá desistir da candidatura no Estado em nome de uma aliança nacional ao redor de Lula. A condição do partido, que quer ver Márcio França governador, é que os petistas não lance candidatos em São Paulo e outros estados como Rio de Janeiro, Pernambuco e Rio Grande do Sul .

Governo de “concertação”

Além de mostrar indignação com as crises da fome, desemprego, gripe e violência no Brasil, na quadra do Sindicato dos Bancários, região central da capital paulista, Lula enfatizou o papel do Estado na economia, disse que Jair Bolsonaro deve “sair de mansinho” - ser tirado da Presidência - e a Lava Jato levará “uma surra”.

“Quando tem crise, os autores da crise desaparecem e quem aparece é o Estado. Precisamos fazer uma concertação. E é este o meu objetivo. Só tem uma razão para eu voltar a ser candidato: eu quero provar que é possível a gente recuperar a soberania. Tomar conta de suas fronteiras, do seu espaço aéreo, suas florestas, sua água, melhorar a vida do povo”, disse Lula.

Confira o discurso de Lula na íntegra:

