Empresário alvo de operação da PF diz que defesa de golpe foi "simples conversa de amigos"

247 - O empresário bolsonarista José Koury, dono do Barra World Shopping, na Zona Oeste do Rio de Janeiro - alvo da operação da Polícia Federal ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) - , disse que a troca de mensagens entre empresários articulando um golpe caso o ex-presidente Lula vença as eleições foi apenas uma “conversa de amigos”.

De acordo com reportagem da Revista Fórum, Koury escreveu em outro grupo de mensagens chamado “Rio - Vamos Vencer” que "transformaram uma simples conversa entre amigos num grupo de WhatsApp numa conspiração".

>>> Operação contra empresários golpistas foi pedido da PF e busca revelar patrocínio a atos antidemocráticos

O empresário ainda justificou que há diferença entre “pensar e se manifestar e agir”. "Preocupa-me muito se estamos caminhando para um estado policialesco, que patrulha pensamentos na era da tecnologia em grupos privados. (...) Há uma enorme diferença entre pensar e se manifestar e agir. Fica para reflexão. Sem defesa de mérito ou ideológica. Confesso que pensei duas vezes se colocava o comentário. É assim que ocorre em estados de terror", finalizou.

Por determinação do ministro, a PF cumpriu nesta terça-feira (23) mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos empresários que defenderam, em um grupo de WhatsApp, um golpe de Estado.

