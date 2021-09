Enquanto Queiroga está isolado em NY, Anvisa quer quarentena de Bolsonaro e toda a comitiva

Apoie o 247

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendou nesta quarta-feira (22) que Jair Bolsonaro e toda a comitiva que o acompanhou durante a 76ª Assembleia-Geral da ONU, passem por quarentena após o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ter testado positivo para Covid-19 em Nova York.

A orientação da Anvisa é para que todos que tiveram contato com Queiroga permaneçam isolados durante 14 dias. Queiroga ficará hospedado em isolamento por duas semanas em um hotel luxuoso de Nova York cuja diária mais barata custa R$ 6 mil.

“A agência submeteu à Casa Civil considerações relativas aos regramentos vigentes e antecipou recomendações sanitárias alinhadas às regras brasileiras que visam à proteção dos viajantes e da população brasileira”, diz a Anvisa em nota.

De acordo com informações da CNN Brasil, a comitiva presidencial pousou no Brasil por volta das 07h30 da manhã desta quarta-feira (22) e Bolsonaro não interrompeu compromissos apesar da orientação de isolamento e de ter tido contato com Queiroga em muitos momentos.

Queiroga e Bolsonaro estiveram juntos em NY no jantar vexátório de pizza na calçada, no último domingo (19) - porque era o único líder mundial sem estar vacinado e por isso não pode ter acesso a ambientes fechados -, durante a visita ao primeiro ministro britânico Boris Johnson, em visita ao memorial do 11 de setembro após o discurso de Bolsonaro e, logo após, em jantar com o embaixador da missão brasileira da ONU, quando o ministro da Saúde provocou manifestantes contrários a Bolsonaro e fez gestos obscenos .

Com o afastamento de Queiroga por causa da quarentena em Nova York, quem assume a pasta é o secretário-executivo da Saúde, Rodrigo Cruz.

