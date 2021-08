“Eu me preocupo com o 7 de setembro”, diz Celso Amorim

“Quero ver se as Forças Armadas estão defendendo o Bolsonaro, como pessoa, ou se elas estão defendendo a Constituição”, colocou o embaixador e ex-ministro em meio ao clima de “contragolpe” prometido para o próximo feriado. Assista na TV 247 edit

247 - Em meio ao clima de tensionamento entre os Poderes e de ameaças à democracia, que partem de Jair Bolsonaro e seus apoiadores, como o cantor Sérgio Reis , o embaixador e ex-ministro Celso Amorim externou, em entrevista à TV 247, preocupação com o feriado de 7 de setembro, data em que serão realizadas manifestações pelo Brasil contra e a favor do governo .

“Eu me preocupo. Não sei como será ainda, temos que ver, mas as ameaças são graves”, falou. Amorim disse que “nessas horas” é que as Forças Armadas precisam se mostrar fiéis à Constituição e à democracia.

“Quero ver se elas estão defendendo o Bolsonaro, como pessoa, ou se elas estão defendendo as instituições, a lei, a Constituição. E eu não tenho certeza. Gostaria de acreditar, como eles sempre dizem, que as Forças Armadas são uma instituição de Estado, e não de governo”.

