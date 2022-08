Ex-mulher de Bolsonaro admite que comprou mansão de R$ 3 milhões

Após negar ser dona do imóvel, em agosto de 2021, Ana Cristina Valle admitiu ter comprado a mansão de R$ 3 milhões onde vive com o filho mais novo de Bolsonaro, Jair Renan edit

247 - Ana Cristina Valle, ex-mulher de Jair Bolsonaro (PL) e candidata a deputada distrital pelo PP, assumiu ser a dona de uma mansão no Lago Sul, em Brasília, avaliada em cerca de R$ 3 milhões, onde mora com o filho mais novo de Bolsonaro, Jair Renan, revela o UOL.

Há um ano, quando a compra do imóvel foi revelada, Ana Cristina negou ser a proprietária dizendo que a casa era alugada.

O caso voltou à tona depois que nova reportagem do UOL revelou que o clã Bolsonaro comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. Os imóveis totalizaram R$ 13,5 milhões. Em valores corrigidos pelo IPCA, este montante equivale, nos dias atuais, a R$ 25,6 milhões, diz a reportagem.

Nesta quarta-feira (31) a Polícia Federal (PF) pediu à Justiça Federal autorização para abrir investigação contra Ana Cristina. De acordo com o jornal O Globo, o pedido da PF foi feito a partir de um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) que apontou "transações atípicas" ligadas à transação financeira, além de ser “aparentemente incompatível com o exercício da função pública de assessora parlamentar”.

A ex-mulher de Bolsonaro, que era assessora da deputada federal Celina Leão (PP-DF), possuía então um salário líquido de R$ 6.200 e declarava o imóvel com valor muito abaixo do mercado: R$ 829 mil em uma casa com 800 metros quadrados dentro de terreno de 1.200 metros quadrados e piscina. Segundo a Justiça, o valor era muito inferior ao declarado pelo antigo dono: R$ 2,9 milhões.

No entanto, como candidata a deputada distrital, Ana Cristina teve que declarar ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal ser a dona do imóvel. Ela listou a mansão, localizada em uma região nobre, em sua relação de bens apresentada à Justiça Eleitoral.

