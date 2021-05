Gleisi: Bolsonaro terá de explicar passeios de moto e gasto de dinheiro público

“Qual a justificativa para gastar dinheiro público, deslocar seguranças, assessores, diárias, etc”, questiona a presidente do PT. “O povo na pindaíba e ele gastando para passear e aglomerar?”, reitera a deputada edit

247 - A deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, questionou o uso de dinheiro público por Jair Bolsonaro ao mobilizar equipe para o que o presidente chamou de “motociata” no Rio de Janeiro - aglomeração de motos em plena pandemia.

“Bolsonaro terá de explicar o porquê desses passeios de moto, como o de hoje no Rio e o do dia 09 em Brasília . Qual a justificativa para gastar dinheiro público, deslocar seguranças, assessores, diárias, etc. Para que e a quem isso? O povo na pindaíba e ele gastando para passear e aglomerar?”, indagou Gleisi no Twitter.

Mais cedo, ela já havia lembrado que o “passeio de moto de Bolsonaro mobiliza mil policiais”. “Visitar hospitais, prestar solidariedade às vítimas da Covid e com quem passa fome, nada! Mas aí seria outro presidente né! Esse aí não se comove com a dor do outro”, completou.

Após mentir à CPI, Eduardo Pazuello aglomerou sem máscara

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello esteve presente , sem máscara, no ato bolsonarista organizado pelo chefe do Planalto. O general, que durante a semana mentiu à CPI da Covid , subiu no carro de som da manifestação e acenou aos manifestantes que gritavam seu nome.

Ao ir à manifestação política, Pazuello feriu o regulamento do Exército , que “deverá pedir explicações ao ex-ministro”. O Regulamento Disciplinar do Exército prevê punição para quem “manifestar-se, publicamente, o militar da ativa, sem que esteja autorizado, a respeito de assuntos de natureza político-partidária”. O entendimento é de que o ex-ministro deveria ter pedido autorização prévia à instituição.

