Haddad diz que a saída para o Brasil é Lula presidente em 2022

247 - Ex-prefeito e candidato a presidência da República em 2018, apontado como um dos principais nomes do PT também para 2022, Fernando Haddad afirmou pelo Twitter nesta terça-feira (29) que o ex-presidente Lula é a saída para o Brasil.

Haddad utilizou a hashtag #LulaPresidente2022 para reforçar o nome do companheiro para próxima campanha presidencial. "Depois de tanta infâmia, tanta violência, tanta mentira, os caminhos para o Brasil podem se reabrir: #LulaPresidente2022", escreveu.

Na segunda-feira, a defesa do ex-presidente Lula conquistou no Supremo Tribunal Federal (STF) o direito de acessar mensagens de procuradores da Lava Jato de Curitiba obtidas por hackers, o que pode se tornar uma arma poderosa para provar no Supremo a parcialidade do ex-juiz Sergio Moro nos processos contra o ex-presidente.

Segundo a Veja, o ministro do STF Gilmar Mendes pretende pautar o julgamento sobre a suspeição de Moro no Supremo em fevereiro.

