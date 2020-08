Haddad: quem sabe o fascismo em cima de Felipe Neto jogue luz sobre o que aconteceu com Manuela D'Ávila nas últimas eleições

247 - O ex-presidenciável Fernando Haddad (PT) prestou solidariedade ao youtuber Felipe Neto, que denunciou ameaças de bolsonaristas durante entrevista concedida ao Jornal Nacional.

"Quem sabe o horror fascista pelo que passa @felipeneto, com quem me solidarizo, jogue luz sobre o que viveu @ManuelaDavila na eleição de 2018, sem espaço midiático para se defender", escreveu o ex-prefeito no Twitter.

Haddad fez referência à entrevista da ex-deputada federal Manuela D'Ávila (PCdoB) ao programa Roda Vida em 2018, o gerou intensa repercussão na internet pelos ataques que ele sofreu, numa tentativa por parte dos jornalistas de deixá-la sem respostas para as perguntas feita pela bancada.

Em maio, Felipe Neto afirmou que se arrependeu de ter endossado o antipetismo nas eleições de 2018 e também chamou de golpe o afastamento de Dilma Rousseff, que aconteceu em 2016.

