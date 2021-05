"Histórico", dizem aliados de Bolsonaro sobre encontro entre Lula e FHC

Para integrantes do Centrão, o encontro de Lula com Fernando Henrique Cardoso tira o "véu do radicalismo" do petista e abre as portas do centro e da elite para ele edit

247 - Integrantes de partidos do Centrão próximos a Jair Bolsonaro avaliaram como "histórico" o encontro entre os ex-presidentes Lula e Fernando Henrique Cardoso, de acordo com Daniela Lima, da CNN Brasil.

Segundo representantes de centro que compõem a base do governo federal, a foto do tucano com o petista, divulgada nesta sexta-feira (21), significou o maior gesto de aproximação política de ambos desde as Diretas Já.

Para eles, o encontro tira o "véu do radicalismo" de Lula, mostrando que o ex-presidente está disposto, mesmo sendo favorito na corrida eleitoral, a se aliar a outros setores políticos para derrotar Bolsonaro em 2022.

Os aliados do ocupante do Palácio do Planalto ainda avaliam que a aproximação de Lula com FHC pode abrir as portas do centro e da elite ao petista.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.