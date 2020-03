Irresponsável, Bolsonaro divulga cura fake para o coronavírus

247 - Sem limites para a irresponsabilidade no combate à crise do coronavírus, Jair Bolsonaro divulgou em suas redes sociais um vídeo em que anuncia o uso da cloroquina como solução efetiva para a cura da Covid-19, doença provocada pelo vírus.

No entanto, os estudos com a cloroquina, medicamento usado há quase 100 anos contra a malária, ainda estão em fase de testes e não são conclusivos para humanos, além de demonstrarem diversos efeitos colaterais.

Mesmo sem conclusões científicas e afirmando ele próprio no vídeo que profissionais do Hospital Albert Einstein apenas "iniciaram protocolos de pesquisa" com o medicamento, Bolsonaro anuncia que já determinou ao laboratório químico e farmacêutico do Exército o aumento da produção da substância. Ele foi bastante criticado após a postagem.

Em uma live realizada nesta sexta-feira (assista aqui), o pós-doutor em microbiologia Átila Iamarino deu detalhes sobre os estudos e os efeitos da substância.

Assista e confira algumas reações:

Deixou de esclarecer o mais importante: o uso desse remédio não é indicado para quem não está em estado grave e tem efeitos colaterais GRAVES (como cegueira!) se usado indiscriminadamente.



Até os EUA já alertou!!!!



Não seja IRRESPONSÁVEL!!!https://t.co/kC7kvgNJvu — Carneiro Bananinha (@HomemCarneiro) March 21, 2020