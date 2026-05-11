Kakay deixa defesa de Ciro Nogueira no caso Master

247 - O senador Ciro Nogueira (PP-PI) deixou de ser representado pelo escritório Almeida Castro, Castro e Turbay Advogados no caso Master, em uma mudança anunciada nesta segunda-feira (11). O parlamentar foi alvo da Polícia Federal na semana passada, em uma operação relacionada ao caso.

As informações são da CNN Brasil. De acordo com o advogado Antônio Carlos Almeida Castro, conhecido como Kakay, a saída do escritório da defesa do senador ocorreu em comum acordo.

A comunicação foi feita à imprensa pelo próprio escritório de advocacia. A nota informou que a banca não atua mais na representação de Ciro Nogueira no âmbito do caso Master.

A mudança ocorre em meio aos desdobramentos da operação da Polícia Federal realizada na semana passada. O caso envolve o senador do Progressistas do Piauí e passou a ter nova movimentação jurídica após a saída de Kakay da defesa.

Segundo as informações divulgadas, não houve indicação de conflito público entre as partes. A decisão foi apresentada como consensual pelo advogado responsável pelo escritório.

Ciro Nogueira é uma das figuras centrais do Progressistas no Senado. A alteração em sua defesa jurídica ocorre em um momento de atenção política e institucional sobre os efeitos da operação ligada ao caso Master.

Com a saída de Kakay e de seu escritório, a defesa do senador passa por uma reorganização. Até o momento, conforme as informações fornecidas, não foi informado quem assumirá a representação jurídica de Ciro Nogueira no caso.