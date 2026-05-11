Ciro Nogueira troca triplex comprado após sociedade com Vorcaro por mansão nos Jardins
Investigado pela Polícia Federal no caso Banco Master, senador poderá se tornar dono de imóvel de luxo avaliado em R$ 30 milhões em São Paulo
247 – Investigado pela Polícia Federal por suspeita de corrupção no escândalo do Banco Master, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) poderá vir a ser dono de uma mansão de 878 metros quadrados no Jardim Europa, um dos bairros mais luxuosos de São Paulo.
As informações foram reveladas pelo Metrópoles, que informou que o imóvel, ainda em construção, poderá valer cerca de R$ 30 milhões quando ficar pronto, segundo estimativa do próprio parlamentar. A valorização estaria ligada ao projeto assinado pelo arquiteto Arthur Casas Mattos, reconhecido internacionalmente por obras no Brasil e no exterior.
A futura aquisição do imóvel ocorre em meio ao avanço das investigações da Polícia Federal sobre as ligações de Ciro Nogueira com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Segundo a PF, o senador teria atuado em favor da instituição financeira em troca de vantagens econômicas indevidas.
De acordo com a reportagem, a mansão deverá ser obtida por meio de uma permuta com o empresário Antônio Rocha Neto, amigo de Ciro há mais de duas décadas. Em troca, o senador entregaria uma cobertura triplex localizada na Rua Oscar Freire, em São Paulo, comprada em julho de 2024 por R$ 22 milhões, poucos meses após se tornar sócio de Vorcaro.
O imóvel nos Jardins terá arquitetura modernista, com linhas retas e concreto aparente, características do Studio Arthur Casas. O projeto prevê estacionamento subterrâneo, quatro andares, academia, SPA, amplos salões e uma suíte master com closet, jardim de inverno e vista para a piscina.
Segundo o Metrópoles, Ciro Nogueira e sua companheira, Lorena Furtado, solicitaram alterações no projeto original. Uma das mudanças foi a substituição de um home theater por um espaço destinado a festas, com bar e mesa de DJ. A ideia seria utilizar o imóvel também como uma “casa de negócios”.
O empresário Antônio Rocha Neto afirmou que inicialmente pretendia morar na propriedade, mas decidiu negociar o imóvel após sua família sofrer um assalto. “Decidi fazer a permuta com Ciro por esse motivo. A casa era para eu morar com a família. Mas depois desse assalto mudamos de ideia”, declarou.
Triplex entrou na mira da investigação
O triplex entregue por Ciro na negociação foi comprado em julho de 2024, apenas 26 dias antes da apresentação da chamada “emenda Master” no Senado. A proposta previa ampliar de R$ 250 mil para R$ 1 milhão a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), medida que, segundo a PF, beneficiaria diretamente o Banco Master.
As investigações apontam que o texto da emenda teria sido elaborado pela própria assessoria do banco. Em mensagem citada pela Polícia Federal, Daniel Vorcaro teria afirmado que a proposta “saiu exatamente como mandei”.
Na quinta fase da Operação Compliance Zero, deflagrada na última semana, Ciro Nogueira foi alvo de mandados de busca e apreensão. A PF também aponta suspeitas de pagamentos mensais ao senador.
Em conversa obtida pelos investigadores, Felipe Vorcaro pergunta ao banqueiro: “Oi, é para continuar pagando a parceria BRGD/CNLF? 300k mes?”. Daniel Vorcaro responde: “Sim”. Segundo a PF, relatórios do Coaf confirmariam movimentações financeiras relacionadas ao caso.
Ao Metrópoles, Ciro afirmou que a compra do triplex ocorreu de forma regular e foi realizada por meio de sua empresa, a CNLF Empreendimentos Imobiliários. “Todo o imóvel foi negociado com a construtora e pago 100% por minha empresa”, declarou.
Senador fala em perseguição política
Após a operação da Polícia Federal, Ciro Nogueira afirmou nas redes sociais que estaria sendo vítima de “perseguição política”. “Todo ano político é a mesma coisa. Tentam parar de todas as formas quem lidera as pesquisas de intenção de votos”, escreveu.
O senador também relembrou as eleições de 2018. “O povo do Piauí sentiu a perseguição política e o efeito foi contrário”, afirmou.