Ciro Nogueira troca triplex comprado após sociedade com Vorcaro por mansão nos Jardins

247 – Investigado pela Polícia Federal por suspeita de corrupção no escândalo do Banco Master, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) poderá vir a ser dono de uma mansão de 878 metros quadrados no Jardim Europa, um dos bairros mais luxuosos de São Paulo.

As informações foram reveladas pelo Metrópoles, que informou que o imóvel, ainda em construção, poderá valer cerca de R$ 30 milhões quando ficar pronto, segundo estimativa do próprio parlamentar. A valorização estaria ligada ao projeto assinado pelo arquiteto Arthur Casas Mattos, reconhecido internacionalmente por obras no Brasil e no exterior.

A futura aquisição do imóvel ocorre em meio ao avanço das investigações da Polícia Federal sobre as ligações de Ciro Nogueira com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Segundo a PF, o senador teria atuado em favor da instituição financeira em troca de vantagens econômicas indevidas.

De acordo com a reportagem, a mansão deverá ser obtida por meio de uma permuta com o empresário Antônio Rocha Neto, amigo de Ciro há mais de duas décadas. Em troca, o senador entregaria uma cobertura triplex localizada na Rua Oscar Freire, em São Paulo, comprada em julho de 2024 por R$ 22 milhões, poucos meses após se tornar sócio de Vorcaro.

O imóvel nos Jardins terá arquitetura modernista, com linhas retas e concreto aparente, características do Studio Arthur Casas. O projeto prevê estacionamento subterrâneo, quatro andares, academia, SPA, amplos salões e uma suíte master com closet, jardim de inverno e vista para a piscina.

Segundo o Metrópoles, Ciro Nogueira e sua companheira, Lorena Furtado, solicitaram alterações no projeto original. Uma das mudanças foi a substituição de um home theater por um espaço destinado a festas, com bar e mesa de DJ. A ideia seria utilizar o imóvel também como uma “casa de negócios”.

O empresário Antônio Rocha Neto afirmou que inicialmente pretendia morar na propriedade, mas decidiu negociar o imóvel após sua família sofrer um assalto. “Decidi fazer a permuta com Ciro por esse motivo. A casa era para eu morar com a família. Mas depois desse assalto mudamos de ideia”, declarou.

Triplex entrou na mira da investigação

O triplex entregue por Ciro na negociação foi comprado em julho de 2024, apenas 26 dias antes da apresentação da chamada “emenda Master” no Senado. A proposta previa ampliar de R$ 250 mil para R$ 1 milhão a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), medida que, segundo a PF, beneficiaria diretamente o Banco Master.

As investigações apontam que o texto da emenda teria sido elaborado pela própria assessoria do banco. Em mensagem citada pela Polícia Federal, Daniel Vorcaro teria afirmado que a proposta “saiu exatamente como mandei”.

Na quinta fase da Operação Compliance Zero, deflagrada na última semana, Ciro Nogueira foi alvo de mandados de busca e apreensão. A PF também aponta suspeitas de pagamentos mensais ao senador.

Em conversa obtida pelos investigadores, Felipe Vorcaro pergunta ao banqueiro: “Oi, é para continuar pagando a parceria BRGD/CNLF? 300k mes?”. Daniel Vorcaro responde: “Sim”. Segundo a PF, relatórios do Coaf confirmariam movimentações financeiras relacionadas ao caso.

Ao Metrópoles, Ciro afirmou que a compra do triplex ocorreu de forma regular e foi realizada por meio de sua empresa, a CNLF Empreendimentos Imobiliários. “Todo o imóvel foi negociado com a construtora e pago 100% por minha empresa”, declarou.

Senador fala em perseguição política

Após a operação da Polícia Federal, Ciro Nogueira afirmou nas redes sociais que estaria sendo vítima de “perseguição política”. “Todo ano político é a mesma coisa. Tentam parar de todas as formas quem lidera as pesquisas de intenção de votos”, escreveu.

O senador também relembrou as eleições de 2018. “O povo do Piauí sentiu a perseguição política e o efeito foi contrário”, afirmou.