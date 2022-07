Líderes da oposição pedem que Justiça Eleitoral suspenda porte de armas no dia da eleição

Apoie o 247

247 - Líderes de seis partidos pedem para que a Justiça Eleitoral suspenda o porte de arma durante os dias do primeiro e segundo turno, depois do assassinato do petista Marcelo Arruda, guarda municipal em Foz do Iguaçu, pelo bolsonarista Jorge Guaranho, policial penal federal.

O documento (confira abaixo) foi entregue nesta quarta-feira (13) durante reunião dos parlamentares com o ministro Alexandre de Moraes, que assumirá a presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 16 de agosto.

>>> Movimento Vamos Juntos Pelo Brasil pede a Alexandre de Moraes providências sobre assassinato de militante petista

As siglas pediram também que partidos passem a ser diretamente responsabilizados por atos de violência de seus filiados, assim como no futebol os clubes são punidos por atos de suas torcidas organizadas. Participaram da reunião líderes de PT, PCdoB, PSol, PSB, PV, Solidariedade e Rede.

Em outra iniciativa , PT, PSDB, PCdoB, PDT, PSB e PSOL assinaram também nesta quarta um requerimento para que a Câmara dos Deputados analise, em caráter de urgência, um projeto de lei para suspender o porte de armas no período eleitoral.

A proposta é do líder do PSB na Casa, Bira do Pindaré. A ideia é a suspensão do porte durante a semana que antecede o pleito e também nos sete dias após a votação.

Confira a íntegra do documento:

Na representação ao TSE pedimos a "PROIBIÇÃO da circulação de pessoas portando armas e a entrada nos locais de votação e sessões eleitorais, em sendo somente permitido aos membros das Forças de Segurança, que estejam no efetivo exercício da atividade policial ou de segurança". pic.twitter.com/iGctcyVprv

