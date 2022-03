Lula agradece apoiador na praia que viralizou ao segurar toalha com sua foto na Globo (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - O vídeo da toalha de Lula sendo exibida por um banhista no Posto 5, em Copacabana (RJ), viralizou na internet e chegou até o ex-presidente.

Lula usou a sua conta no Twitter, nesta terça-feira (1º), para enviar um abraço a André Luis Serena Maciel, estudante de 17 anos que mostrou uma toalha com a imagem do ex-presidente durante uma passagem ao vivo no telejornal RJ 1, da Rede Globo.

Lula aproveitou a postagem para parabenizar o Rio de Janeiro, que hoje completa 457 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Feliz aniversário para o meu querido Rio de Janeiro e um abraço para o companheiro da toalha", escreveu Lula.

Feliz aniversário para o meu querido Rio de Janeiro e um abraço para o companheiro da toalha. #ParabensRio https://t.co/iz9bK5sYz6 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE March 1, 2022

O estudante, que acabou de passar na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para cursar ciências sociais, disse que a reação de outros banhistas ao redor, após verem a cena, "foi muito positiva", com pessoas dizendo que "Lula é a única solução".

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE