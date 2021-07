Lula convoca manifestações de rua: "continuem protestando" (vídeo)

"Continuem protestando porque o grito de vocês é que pode ajudar a libertar esse país", disse o ex-presidente Lula em encontro com artistas, produtores e agitadores culturais em São Paulo edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou a população a seguir protestando contra o governo Jair Bolsonaro e destacou a necessidade de o Brasil dar prioridade à inclusão social. "Continuem protestando porque o grito de vocês é que pode ajudar a libertar esse país", disse o petista no sábado (10), no Encontro da Cultura em São Paulo.

"Se a sua causa é só o seu bem-estar pessoal, é uma causa muito pequena. Eu não consigo me conformar como alguém consegue dormir tranquilo quando a gente sabe que a cidade mais rica da América Latina tem milhares de moleques, crianças dormindo debaixo de uma lona na calçada!", complementou.

Neste ano, de 2021, aumentou a pressão pelo impeachment de Jair Bolsonaro principalmente por causa da lentidão na vacinação, de posturas contrárias a recomendações da ciência, falta de geração de empregos e direitos sociais e trabalhistas. Houve protestos em todas as regiões do Brasil nos dias 29 de maio, 19 de junho, 3 de julho e estão previstas para acontecer novas manifestações no dia 24 de julho.

No dia 30 de junho foi protocolado na Câmara dos Deputados um superpedido de impeachment contra Bolsonaro. A ideia foi unificar os argumentos dos mais de 120 pedidos de impeachment já apresentados na Casa. Foram apontadas 23 acusações contra ele.

Lula dispara nas pesquisas

O ex-presidente Lula assegura a primeira posição em todas as pesquisas eleitorais. Na pesquisa Datafolha, divulgada na semana passada, o petista alcançou 58% dos votos, contra 31% de Bolsonaro, ou seja, a tendência é de vitória no primeiro turno.

No levantamento CNT/MD, divulgado no último dia 5, o ex-presidente conseguiu 49% dos votos, excluindo os que não souberam ou não responderam. Bolsonaro apareceu com 32%. Na simulação de segundo turno, o petista venceria por 52,6% a 33,3%.

Na pesquisa do mercado, feita pela Quaest Consultoria e Pesquisa e pelo banco Genial Investimentos, Lula conseguiu 43% dos votos, contra 28% de Jair Bolsonaro em primeiro turno e ganhou por 54% a 33% no segundo.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.