Lula desmente Veja e diz que trecho divulgado em coluna não faz parte de seu programa

"O texto publicado por Veja nunca esteve nas diretrizes do programa", afirmou o ex-presidente

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (15) que "não é verdadeiro o texto atribuído" pela coluna Radar ao programa de governo dele e do seu vice, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB). De acordo com o colunista, o programa de Lula fala em "garantir a assistência obrigatória, na rede pública de saúde, para os casos de aborto previstos em lei".

Por meio de sua assessoria, o petista afirmou não ser "verdadeiro o texto atribuído ao programa de governo da pré-candidatura Lula-Alckmin". "O texto publicado por Veja nunca esteve nas diretrizes do programa e não está no documento que será apresentado para construção coletiva junto com o povo brasileiro na próxima terça-feira (21)", disse.

A coluna apontou que, segundo outra parte do programa de governo do ex-presidente, o "Estado brasileiro reafirmará o direito das mulheres de tomarem suas próprias decisões em assuntos que afetam o seu corpo e a sua saúde; direito de decidirem livremente sobre todas as questões referentes à sua sexualidade e a reprodução para estabelecer relações afetivas e sexuais livres de coação, discriminação e violência".

O programa

A chapa Lula-Alckmin apresentou no dia 6 de junho as propostas para a elaboração de um programa de governo. Uma delas foi a revogação da reforma trabalhista e atuação de estatais brasileiras para o desenvolvimento econômico.

Neste mês, foi incluído na prévia do plano de governo um programa de combate ao desmatamento desenvolvido por Marina Silva (Rede-AC) quando estava à frente do Ministério do Meio Ambiente.

