Lula diz que Gilmar disse “a mais pura verdade” sobre os militares

“O Gilmar está certo. Ele não culpou o Exército”, declarou o ex-presidente em uma live com petroleiros nesta quarta-feira (15). Para Lula, o ministro do STF disse “a mais pura verdade” em sua crítica à participação dos militares no governo, de que estariam sendo coniventes com um “genocídio”. “E eles [militares] se ofendem”, completou edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva concordou com o ministro do SUpremo Tribunal Federal Gilmar Mendes em sua declaração de que os militares, ao atuarem em cargos no Ministério da Saúde do governo Bolsonaro - comandado pelo general Eduardo Pazuello -, estariam sendo coniventes com um “genocídio”.

“O Gilmar está certo. Ele não culpou o Exército, ele disse que o Exército, participando como está participando [do Ministério da Saúde], sem cobrar comportamento adequado do presidente da República, vai contribuir com os erros do presidente da República. Isso é a mais pura verdade e eles [militares] se ofendem”, disse Lula em live com integrantes da Federação Única dos Petroleiros (FUP) nesta quarta-feira (15).

A fala de Gilmar, feita no último sábado (11) , irritou as Forças Armadas, que já divulgaram duas notas, uma no sábado e outra na segunda-feira (13) , além de ter ido à Procuradoria Geral da República contra o magistrado, que chamaram de “senhor” no segundo comunicado.

Gilmar Mendes reafirmou suas declarações. Nesta terça, divulgou uma nota e mais tarde, em uma live com juristas, detalhou sua crítica ao falar na ameaça aos povos indígenas durante a crise da pandemia do novo coronavírus.

