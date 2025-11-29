Lula prepara pronunciamento nacional para celebrar nova isenção do Imposto de Renda

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva gravou um pronunciamento que irá ao ar em rede nacional de rádio e televisão neste domingo (30), destacando a sanção do projeto de lei que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais.

Segundo informações divulgadas pelo jornal Valor Econômico, o objetivo central da peça é enfatizar o impacto da medida na distribuição de renda e nos ganhos sociais esperados com a correção da tabela do IR — uma das principais apostas do governo para ampliar sua popularidade e fortalecer o caminho para a disputa eleitoral de 2026.

Medida deve beneficiar mais de 15 milhões de brasileiros

A mudança na tabela deve alcançar 15,5 milhões de pessoas, que passam a ser totalmente isentas do tributo caso recebam até R$ 5 mil por mês. Para salários de até R$ 7.350, haverá desconto parcial no pagamento.

Ao mesmo tempo, o projeto também cria um imposto mínimo sobre altas rendas. A cobrança começa para quem recebe a partir de R$ 600 mil por ano, chegando à alíquota de 10% para rendas superiores a R$ 1,2 milhão anuais.

A expectativa do governo é que a reforma no IR produza efeitos diretos na renda disponível da população e reforce o discurso de que o governo Lula promove políticas distributivas com impacto concreto na vida cotidiana dos trabalhadores.

Trecho sobre tarifaço dos EUA está gravado, mas pode não ir ao ar

Ainda de acordo com fontes ouvidas pelo Valor, Lula também gravou um bloco sobre o recuo tarifário anunciado pelos Estados Unidos na gestão do presidente Donald Trump, que decidiu suspender a sobretaxa de 40% aplicada a alguns produtos brasileiros.

Na gravação, Lula teria enaltecido “os esforços da gestão brasileira” nas negociações que levaram ao recuo americano. No entanto, integrantes do governo avaliam internamente se esse conteúdo deve permanecer no pronunciamento final.

A preocupação, segundo fontes citadas pela reportagem, é que a menção ao tarifaço possa desviar o foco da comunicação — dirigida prioritariamente a destacar o bom desempenho da economia doméstica — além de envolver temas de política externa cujo cenário pode sofrer mudanças até o momento da exibição oficial.

Programas sociais e números positivos devem compor a fala

O pronunciamento, com cerca de seis minutos de duração, segundo informou a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), também abordará programas sociais considerados estratégicos pela gestão, como o Pé de Meia e o Gás do Povo.

Além disso, Lula deve apresentar indicadores positivos registrados durante seu governo, reforçando a narrativa de crescimento econômico, redução da desigualdade e retomada de políticas públicas focadas nos mais vulneráveis.