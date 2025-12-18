Lula reforça unidade do governo após dar "bronca" em ministros

247 - Um dia após dar uma “bronca” nos integrantes do governo federal durante uma reunião ministerial, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva adotou um tom mais conciliador e afirmou, nesta quinta-feira (18), estar “feliz” com os “bons resultados” alcançados pelo “time” que colocou “em campo”. As declarações foram feitas durante um café com jornalistas, realizado em Brasília.

"Não erramos nenhum pênalti", disse Lula. "Se analisarmos as projeções do início de 2023, não acertaram", acrescentou.

O presidente também aproveitou para acenar ao Congresso, em meio a tensões após a aprovação da redução de penas a golpistas.

"Isso porque começamos a governar antes mesmo de tomar posse, na PEC da transição", disse Lula. "Milagre imaginar que um Congresso adverso, eleito antes mesmo da minha eleição, votar a favor da PEC", acrescentou.

Na véspera, em reunião ministerial, o presidente Lula fez um duro alerta aos integrantes da Esplanada: “É importante que a gente, na hora da comunicação, não faça comunicação para a gente mesmo. Não é para você que está fazendo, você está fazendo para alguém, e é preciso saber se esse alguém está entendendo o que você está falando”.