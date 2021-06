Lula se reúne no Rio com brizolistas e debate o legado de Leonel Brizola

No Twitter, o ex-presidente Lula anunciou que se reuniu com o ex-vereador Leonel Brizola, neto de Brizola, e o ex-pedetista Vivaldo Barbosa, militante trabalhista histórico que foi deputado federal constituinte em 1988 edit

247 - O ex-presidente Lula (PT) anunciou, nas redes sociais, nesta sexta-feira, 11, que se reuniu com brizolistas para discutir o legado de Leonel Brizola, fundador do PDT e líder trabalhista que resistiu contra o golpe de 1964 e a ditadura militar.

No Twitter, Lula anunciou que se reuniu com o ex-vereador Leonel Brizola, neto de Brizola, e o ex-pedetista Vivaldo Barbosa, militante trabalhista histórico que foi deputado federal constituinte em 1988 - e que tem denunciado a dominação do grupo de Ciro Gomes sobre seu ex-partido.

Ano que vem é o centenário de Leonel Brizola. Hoje encontramos @leonelbrizola50, Vivaldo Barbosa e outros brizolistas preocupados em preservar a memória desse grande brasileiro com a criação um acervo. Uma conversa sobre passado, presente e futuro.



Barbosa coordenou, nesta sexta, um ato público de apoio ao ex-presidente Lula no Rio. O movimento intitulado “O Trabalhismo” celebrou o ingresso no PT do ex-vereador Leonel Brizola Neto, do filho do ex-presidente João Goulart, João Vicente; do ex-deputado da Baixada Fluminense, Geraldo Moreira, e de vereadores e ex-militantes do PDT do interior do estado, segundo o DCM.

Mais cedo, nas redes sociais, Leonel Brizola Neto declarou que “independentemente das divergências, em todos os momentos cruciais da política brasileira, Leonel Brizola esteve com o Lula. Só para lembrar: em 2002 deixou a candidatura do Ciro para apoiar o Lula”.

Lula se encontra atualmente no Rio de Janeiro onde tem conversado com diversas lideranças progressistas e da centro-direita para discutir as eleições de 2022 e um bloco contra Jair Bolsonaro.

