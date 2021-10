“Lula terá que se apresentar como candidato do povo — e até com uma certa dose de radicalismo”, diz Rui Costa Pimenta

Apoie o 247

247 - O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, afirmou, em entrevista à TV 247, que somente um governo verdadeiramente popular, liderado por Lula, poderá resgatar o país da influência dos banqueiros na política. Ele comentou sobre o caso André Esteves, que, em áudio obtido pelo Brasil 247 , falou como o dono do Brasil e revelou sua influência nos altos círculos de poder, como o Banco Central, a Câmara dos Deputados e o STF.

Para Costa Pimenta, as declarações de Esteves demonstram os interesses da elite contra um eventual governo Lula. Na gravação , o dono do BTG Pactual diz que mesmo se o ex-presidente vier a ser eleito em 2022, “teremos mais dois anos de Campos Neto [Roberto], o que será ótimo para o Brasil”.

Ele cobrou do PT uma postura assertiva. “O Lula não vai ter muita alternativa se não se apresentar como candidato do povo — e até com uma certa dose de radicalismo. Ou ele é eleito pelo povo, ou ele não é eleito, porque a burguesia não vai dar colher de chá. Essa ficha está caindo no PT, ou espero pelo menos que esteja caindo”, avaliou o presidente do PCO.

