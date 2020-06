Maia defende justiça dura contra disseminação de fake news e ameaças ao STF

"O que não pode é milhares de robôs criando uma narrativa com pessoas estimulando ódio às instituições do Brasil", criticou o presidente da Câmara edit

247 - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu nesta segunda-feira, 1, o inquérito do Supremo Tribunal Federal que apura disseminação de fake news contra e ameaças aos membros da Corte.

"A maioria absoluta da sociedade, certamente perplexa, não aceita que a gente possa ver movimentos em 2020 contra o Supremo, contra o Congresso, muitas vezes apenas porque diverge ou faz uma crítica numa entrevista como essa", afirmou Maia durante entrevista para o UOL.

"Aquilo que tem de ameaça, eu acho que a Justiça tem que, respeitados os limites da lei, tomar decisões e decisões duras em relação às ameaças que se fazem aos ministros do STF. Quando é uma crítica, isso é da democracia e da liberdade de expressão. Mas notícias falsas, ameaças... Por que se fazem ameaças? Porque se quer impedir que o outro cumpra suas funções constitucionais. Não quer que o ministro continue investigando as questões das fake news. Ir até a casa dele, agredi-lo, isso tudo passa do limite. O que não pode é milhares de robôs criando uma narrativa com pessoas estimulando ódio às instituições do Brasil", acrescentou Maia.

O presidente da Câmara também cobrou que Jair Bolsonaro respeite as instituições da democracia. "Eu acho que, em um momento como esse, em uma pandemia que atinge a todo mundo, que atinge ao Brasil, nós acompanhando movimentos como esse do último domingo que são inaceitáveis. É inaceitável que faça uma mobilização com respaldo do governo. Ele precisa respeitar as instituições democráticas", criticou.

