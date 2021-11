Marcos Coimbra: simulação sem Bolsonaro mostra que terceira via não existe

Apoie o 247

247 - O sociólogo Marcos Coimbra analisou nesta sexta-feira (12) na TV 247 os detalhes da mais recente pesquisa Vox Populi , que confirma tendência de vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno. Em outro recorte da pesquisa, 59% avaliam Bolsonaro como um presidente pior do que Lula.

Na análise, Marcos Coimbra destaca a simulação de cenário sem Jair Bolsonaro na disputa à presidência, que mostra que “a terceira via não existe eleitoralmente”. O ex-juiz Sergio Moro cresceria, neste caso, como uma espécie de ‘sub-bolsonaro’, um Bolsonaro subnutrido.

“Lula não cresce, metade dos votos de Bolsonaro vai para branco, nulo e não sabe e os 10% restantes se distribuem desigualmente entre os outros”, como Henrique Mandetta e Rodrigo Pacheco, diz Coimbra. “Lula não perde um voto”, completa.

“Isso acontece por várias razões, entre elas, a de que o Bolsonaro foi minguando e está virando um candidato pequeno. E um candidato pequeno tem pouco voto para liberar”, afirma.

