Ministros políticos advertem Bolsonaro sobre risco de derrota em 2022 e exigem uso de máscara

247 - Em reunião com ministros políticos, Jair Bolsonaro foi aconselhado a parar de falar para o público dele e a usar máscara, se quiser realmente ganhar a eleição de 2022. Aliados também fizeram um alerta sobre o risco de ele perder a disputa. A informação foi publicada pelo blog do Valdo Cruz.

No encontro foram discutidas estratégias do governo para enfrentar a CPI da Covid, que teve os primeiros trabalhos iniciados na manhã desta quinta-feira (29). Somente quatro dos 11 titulares da Comissão Parlamentar de Inquérito são governistas.

Bolsonaro também foi aconselhado a usar máscara, equipamento recomendado por autoridades de saúde para evitar a propagação do coronavírus.

Já foram aprovados requerimentos para a convocação dos ex-ministros da Saúde Nelson Teich e Luiz Henrique Mandetta, que devem ser ouvidos na próxima terça-feira (4) e, no dia seguinte, o ex-ministro Eduardo Pazuello.

Na quinta-feira (6) da próxima semana, a CPI ouvirá o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antônio Barra Torres.

Por sua vez, o governo tem elaborado relatórios para municiar os senadores governistas na comissão.

Pesquisa

Pesquisa PoderData, em parceria com o Grupo Bandeirantes, apontou que 57% dos brasileiros reprovam o governo de Jair Bolsonaro.

Sobre a avaliação do trabalho de Bolsonaro, 51% classificaram como "ruim" ou "péssimo".

Outro levantamento, do PoderData, divulgado no último dia 14, mostrou o ex-presidente Luiz Inácio lula da Silva com 18 pontos de vantagem sobre Bolsonaro em um eventual segundo turno.

