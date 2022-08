Moraes exalta atos do 11 de agosto: 'reforçam orgulho da democracia e do sistema eleitoral'

Futuro presidente do TSE classificou manifestações como "importantes" e afirmou que a democracia e as urnas são "alicerces essenciais para o desenvolvimento do Brasil" edit

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), manifestou-se sobre os atos pela democracia ocorridos nesta quinta-feira (11), inspirados pela "Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito", classificando-os como 'importantes' e afirmando que 'reforçam o orgulho do sistema eleitoral'.

"No histórico dia 11/8, a Faculdade de Direito da USP foi palco de importantes atos em defesa do Estado de Direito e das Instituições, reforçando o orgulho na solidez e fortaleza da Democracia e em nosso sistema eleitoral, alicerces essenciais para o desenvolvimento do Brasil", escreveu Moraes em seu Twitter.





O sistema eleitoral brasileiro frequentemente é alvo de ataques pelo atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL), que tenta emplacar uma narrativa golpista de que as urnas eletrônicas são fraudáveis. As manifestações de hoje tiveram como objetivo repudiar tais ataques e reforçar a defesa à democracia brasileira.

Moraes também é alvo recorrente de ataques de Bolsonaro e seus eleitores mais radicais. Na quarta-feira (10), ambos se encontraram para que o ministro convidasse o chefe do Executivo para comparecer a sua posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que ocorrerá na terça-feira (16). A reunião transcorreu de forma "cordial" e "sem tensões".

