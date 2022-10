Moro declara apoio a Bolsonaro, que fala em 'novo relacionamento'

Apoie o 247

247 - O ex-juiz suspeito Sergio Moro (União Brasil) declarou, nesta terça-feira (4), seu apoio ao candidato de extrema-direita Jair Bolsonaro (PL) para o segundo turno das eleições presidenciais de 2022, contra o ex-presidente Lula (PT).

"Lula não é uma opção eleitoral, com seu governo marcado pela corrupção da democracia. Contra o projeto de poder do PT, declaro, no segundo turno, o apoio para Bolsonaro", escreveu Moro via Twitter.

Bolsonaro, então, agradeceu pelo apoio e afirmou que, em relação ao rompimento com o ex-juiz suspeito no passado, isso "está superado" e que "daqui para a frente é um novo relacionamento."

"Apaga-se o passado, qualquer divergência que porventura tenha ocorrido (...) Passado é passado. Nós temos que, cada vez mais, nos entendermos para melhor servir a nossa pátria", declarou o atual chefe do Executivo no Palácio do Planalto.

Moro foi o primeiro ministro da Justiça de Bolsonaro, mas deixou o cargo em 2020 após um desentendimento público com o atual presidente, acusando-o de interferir na Polícia Federal. Desde então, bolsonaristas radicais passaram a atacar o ex-juiz suspeito nas redes sociais.

Suposto defensor do combate à corrupção, o ex-juiz parcial passa a apoiar um candidato cuja família comprou 51 imóveis por cerca de R$ 25 milhões em dinheiro vivo.

