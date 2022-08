No bastidores do TSE, Bolsonaro estava isolado e Lula "à vontade, desenvolto"

Antes da cerimônia de posse de Moraes como presidente do TSE, o que se via era Bolsonaro "num canto" e Lula "concorrido", segundo Natuza Nery edit

Apoie o 247

ICL

247 - Em uma descrição do clima nos bastidores da posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral na terça-feira (16), a jornalista Natuza Nery, do Grupo Globo, revelou que havia um grande contraste de tratamento dos mais de 2 mil convidados presentes em relação a Jair Bolsonaro (PL), mais isolado, e ao ex-presidente Lula (PT), que era o "mais concorrido" e estava "à vontade."

"A sala de togas, que é onde os ministros colocam suas togas antes das sessões, virou uma grande 'sala VIP', só que para os 2 mil convidados, então estava lotada de gente. Eu fui falar com algumas pessoas pra entender qual era a coreografia da cena e me descreveram o seguinte: quando eu entrei, o Bolsonaro estava no canto e o Lula estava no meio, circulando, e as pessoas tirando selfie, indo até ele cumprimentar, ele era o mais concorrido. Isso tem um nome: expectativa de poder", descreveu a jornalista.

Natuza complementou analisando que, mesmo sendo Bolsonaro o atual chefe do Executivo, era Lula quem roubava a cena e estava 'à vontade': "Lá naquela solenidade, Bolsonaro, mesmo cercado pelas pessoas que são funcionárias dele, que estão trabalhando no governo, quem estava no meio do salão andando de maneira desenvolta era Lula. Quando a gente acompanha as cenas, sem apuração - vocês viram isso também - era Bolsonaro estático, sem mover um músculo da face, e Lula transitando, ele estava à vontade."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.