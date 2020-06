Nos EUA com Olavo, Weintraub busca protagonismo nas redes e cogita candidatura em 2022

247 - O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub pretende aumentar sua influência nas redes sociais, com a militância bolsonarista, e se projetar para as eleições de 2022, como senador ou governador, de acordo com reportagem do jornal Estado de S. Paulo. Weintraub foi demitido do MEC após gerar uma crise com outros setores da política ao participar de manifestações contra as instituições e sem o uso de máscara.

Jair Bolsonaro, entretanto, lhe deu uma “saída honrosa” e o enviou para o Banco Mundial, em Washington (EUA), para ocupar o posto de diretor, onde aumentará seu salário em cinco vezes. Com isso, a reportagem do Estado indica que Weintraub deve se aproximar ainda mais do guru do bolsonarismo, Olavo de Carvalho, que mora no estado da Virginia, também nos Estados Unidos. Desta forma, pode ser mais fácil para que ele trilhe seu protagonismo junto à extrema-direita brasileira.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.