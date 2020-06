Novo ministério de Bolsonaro foi para agradar o centrão temendo impeachment, diz Sadi

Segundo a jornalista, a indicação de Faria “agradou a cúpula do Congresso e deputados do centrão” edit

247 - A criação de um novo ministério, anunciada por Jair Bolsonaro nesta quinta-feira, 10, foi para “agradar, ao mesmo tempo, o centrão e Rodrigo Maia em meio ao temor do Planalto de que Bolsonaro poderá sofrer um processo de impeachment no Congresso”, disse a jornalista Andréia Sadi, que cobre os bastidores de Brasília para o G1.

Bolsonaro nomeou o deputado Fabio Faria para o Ministério das Comunicações. Faria é deputado por um dos partidos do centrão, o PSD, e é casado com a apresentadora Patrícia Abravanel, filha de Sílvio Santos, que no mês passado cancelou uma edição do jornal do SBT, após terem realizado uma cobertura sobre a reunião ministerial de 22 de abril que desagradou o Planalto.

Segundo Sadi, a indicação de Faria “agradou a cúpula do Congresso e deputados do centrão”, que temem, ao mesmo tempo, uma reação da ala ideológica por conta da entrega da comunicação do governo federal.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.