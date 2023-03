Padilha diz que governo deve conversar com partidos fora da base por reforma tributária

Apoie o 247

ICL

(Reuters) - O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta terça-feira que o governo também deve conversar com partidos fora da base aliada no Congresso em busca de votos para a aprovação da reforma tributária .

Em entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto, Padilha destacou que a reforma é importante para o país e citou como exemplo de partidos a serem procurados o PP, partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, o Republicanos e o PSDB.

>>> Desoneração da folha será tratada na segunda etapa da reforma tributária, diz Haddad

Prioritária para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a reforma tributária precisa do voto de 308 dos 513 deputados e depois de 49 dos 81 senadores, com duas votações na Câmara e no Senado, por se tratar de uma modificação na Constituição.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.