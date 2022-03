Patinando nas pesquisas, Moro provoca Lula e apanha nas redes

Apoie o 247

247 - Patinando nas pesquisas de intenções de voto, o ex-juiz parcial Sérgio Moro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), resolveu provocar, nesta quinta-feira (17), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após o petista alerta para a necessidade de acabar com o desmonte da Petrobrás iniciado no governo Michel Temer e que teve continuidade na administração de Jair Bolsonaro.

"Há exatos 8 anos, a Lava Jato prendia um diretor da Petrobras que você nomeou e que recolheu propina por uma década. Graças à Lava Jato, a Petrobras já recuperou 6 bilhões. Tem certeza que você quer falar disso justo hoje?", escreveu o ex-magistrado no Twitter.

Usuários responderam e lembraram, por exemplo, que a Lava Jato destruiu quatro milhões de empregos, de acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Outra pessoa lembrou das investigações do Tribunal de Contas da União (TCU) contra o ex-juiz. Neste ano, o TCU pediu a indisponibilidade dos bens de Moro por suposta sonegação de impostos sobre os pagamentos recebidos da consultoria norte-americana Alvarez & Marsal.

O advogado Rodrigo Tacla Duran também mostrou que o ex-juiz enviou uma nota de R$ 811 mil à consultoria, o que revelou um conflito de interesses entre ele e a empresa.

A Vaza Jato, série de reportagens sobre diálogos entre Moro e procuradores da Lava Jato, também apontou que o ex-juiz agia como uma espécie de assistente de acusação. Em uma das mensagens, trocadas em 16 de fevereiro de 2016 e incluída pela defesa de Lula na ação, o então magistrado pergunta se os procuradores tinham uma "denúncia sólida o suficiente".

Intenções de votos:

Na disputa pela presidência da República, a pesquisa Genial/Quaest, divulgada nessa quarta-feira (16), apontou o ex-presidente com 44%, seguido por Jair Bolsonaro (PL), com 26%. Em terceiro ficaram Sérgio Moro (Podemos) e Ciro Gomes (PDT), com 7% cada.

Confira agora as reações à postagem de Moro:

A lava jato acabou com a Petrobras e o Brasil!!!! Os teus 6% nas pesquisas mostram bem isso!! — Anderson Melo (@AAndersonbm) March 17, 2022

1. Moro recebia auxílio-moradia tendo imóvel próprio

2. Moro grampeou defesa de Lula e a presidenta

3. Moro liderou o MPF

4. Moro vazou seletivamente delações

5. Teori criticou a Lava-Jato e acabou morto

6. Moro ministro de Bolsonaro e informou a CIA e FBI

7. TCU investiga Moro

Cara, da próxima vez, TENHA CORAGEM e marque a pessoa citada (tipo @nomedapessoa...)



Além da covardia, é DESELEGANTE comentar pelas costas... — Claudio "SEM Voto de Confiança" Motta 💉💉💉🐊 (@mottacl) March 17, 2022

Engraçado é tirar print ao invés de dar RT respondendo hahaha que medo é esse.

Alô @SF_Moro falando nisso, como vai a história do Tacla Duran? — Dummy73 (@Dummy732) March 17, 2022

