PCdoB oficializa apoio a Lula nas eleições de 2022

247 - O PCdoB, presidido nacionalmente pela vice-governadora Luciana Santos, oficializou nesta semana o apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Membros da legenda comunista comparecerão, neste sábado (26), ao evento Festival Vermelho – Floresce a Esperança, que comemora os 100 anos de fundação do PCdoB. Lula marcará presença.

Durante encontro com sindicalistas da CTB, na última quinta-feira (24), Luciana destacou a necessidade de a esquerda derrotar Jair Bolsonaro (PL). "O Brasil se encontra destruído", disse. "Não foi pouco o que o atual governo conseguiu fazer em termos de ataque aos direitos, às instituições, à democracia e aos instrumentos de desenvolvimento. É certamente o pior presidente da história do Brasil", acrescentou.

A pesquisa Datafolha, feita nos dias 22 de 23 de março, apontou o ex-presidente Lula em primeiro lugar, com 43% dos votos, seguido por Bolsonaro, com 26%.

Na disputa de segundo turno, o petista ficou mais de 20 pontos percentuais à frente do seu oponente.

De acordo com o levantamento, quase 50% dos eleitores reprovaram o desempenho de Bolsonaro.

Presenças

Participarão do evento neste sábado (26) nomes como Jandira Feghali (deputada federal pelo PCdoB-RJ e coordenadora do evento), Manuela d´Ávila (ex-deputada federal pelo PCdoB-RS), Orlando Silva (deputado federal pelo PCdoB-SP) e Alice Portugal (deputada federal pelo PCdoB-BA).

O evento terá outras presenças: Axel Grael (prefeito de Niterói), Rodrigo Neves (ex-prefeito de Niterói), Leonardo Giordano (secretário municipal das Culturas de Niterói), João Batista Lemos (presidente do PCdoB-RJ), Marcelo Freixo (deputado federal pelo PSB-RJ), Gleisi Hoffmann (presidenta nacional do PT), Carlos Lupi (presidente nacional do PDT), Juliano Medeiros (presidente nacional do PSOL), e do Celso Amorim (ex-ministro das Relações Exteriores).

Também comparecerão ao evento Ana Maria Prestes (secretária nacional de Relações Internacionais do PCdoB), Chen Xiaoling (cônsul geral adjunta da China), Ángel Arzuaga Reyes (PC de Cuba), Karol Cariola (PC chileno), José Luis Centella (PC espanhol), Pedro Guerreiro (PC português), Rony Corbo (PC uruguaio), Adolfo Mendoza (Movimento ao Socialismo, da Bolívia) e Chris Matlhako (PC sul-africano).

