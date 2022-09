Pesquisas das campanhas de Simone e Lula detectam tendência de voto útil

Na campanha de Simone Tebet existe a expectativa de ela terminar a eleição em terceiro lugar. No PT, a sigla acha que o debate da Globo definirá se Lula ganhará no primeiro turno edit

247 - A campanha da candidata à Presidência da República Simone Tebet (MDB) identificou a tendência do voto útil, quando eleitores não votam no candidato que eles mais se identificam, e escolhem uma candidatura com mais chances de evitar que outro seja eleito. De acordo com informações publicadas nesta terça-feira (27) pela coluna de Malu Gaspar, na campanha de Simone existe a expectativa de que ele termine a corrida eleitoral em terceiro lugar, à frente do presidenciável Ciro Gomes (PDT).

Dentro do Partido dos Trabalhadores foi identificado uma tendência de que mais eleitores votem no candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Aliados do ex-presidente avaliaram que o debate da TV Globo, nesta quinta-feira (29), será determinante para definir se o petista vai ou não ganhar a disputa presidencial no primeiro turno.

Nos últimos 15 dias o número de interações sobre 'voto útil' aumentou seis vezes nas redes sociais em postagens sobre Ciro e Tebet.

A pesquisa Ipec, divulgada nesta segunda-feira (26), mostrou que Lula venceria a eleição no primeiro turno, com 52% dos votos válidos. Bolsonaro ficou em segundo (34%), Ciro em terceiro (6%) e Simone em quarto (5%).

O ex-presidente ficou mais de 15 pontos percentuais à frente de Bolsonaro no segundo turno.

