Possível chapa Lula-MDB é fator de risco ao presidente, diz Helena Chagas

247 - A analista Helena Chagas descartou o cenário de um político do MDB ser escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a composição de sua chapa que irá concorrer às eleições de outubro.

Segundo ela, a possibilidade não passa de "espuma" e basta lembrar dos traumas da era de Michel Temer, que assumiu o Planalto após o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, em 2016. Além disso, Helena Chagas afirmou que o presidente Lula tem plena confiança no atual vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB).

"Muita coisa na mídia — e, é claro, nas fontes — sobre possível troca de vice de Lula, de Alckmin para alguém do MDB. Não acredito. Primeiro, porque GA [Geraldo Alckmin] conquistou a confiança dele. E isso é básico diante do que aconteceu com o último vice do MDB de uma presidenta do PT — Temer", escreveu Helena Chagas na plataforma X, neste domingo (8).

Além disso, ela apontou que o MDB não conta com unidade interna. "Segundo, porque nunca, jamais, em tempo algum o MDB terá unidade interna para entrar na chapa do petista. Então, minha gente, tudo isso é pura espuma…", finalizou.

Mais cedo, no sábado (7), a Folha de São Paulo informou que, em um movimento para ampliar alianças com partidos de direita e do chamado Centrão, o PT e o presidente Lula intensificaram as articulações para aglutinar legendas em torno do projeto de reeleição, tendo o MDB como peça central nos cálculos eleitorais.

De acordo com a publicação, o presidente Lula quer atrair para a vice-presidência um novo nome do MDB, o que contribuiria para o isolamento de seu principal concorrente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-SP), e ampliaria o tempo de propaganda eleitoral na TV.

Contudo, nada foi definido, e o atual vice-presidente, Geraldo Alckmin, vem recebendo elogios fervorosos não apenas do presidente Lula, como também da alta direção petista, por sua atuação no governo. Além disso, Alckmin vem sendo indicado por lideranças de seu partido como o vice-presidente ideal.

Ao mesmo tempo, o presidente Lula disse, em evento de aniversário do PT no sábado, que Alckmin tem um papel importante a cumprir nas eleições em São Paulo, onde o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) é favorito à reeleição, de acordo com as pesquisas de opinião.

O assunto vem sendo discutido desde dezembro entre Lula e os senadores Renan Calheiros (MDB-AL) e Eduardo Braga (MDB-AM), aliados ao governo federal, segundo a reportagem.