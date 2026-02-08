Lula anseia por vice do MDB e inicia articulações com Centrão para isolar Flávio Bolsonaro

247 Em um movimento para ampliar alianças com partidos de direita e do chamado Centrão, o PT e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva intensificaram as articulações para aglutinar legendas em torno do projeto de reeleição, tendo o MDB como peça central nos cálculos eleitorais, segundo informou a Folha de São Paulo no sábado (7).

De acordo com a publicação, o presidente Lula quer atrair para a vice-presidência um novo nome do MDB, o que contribuiria para o isolamento de seu principal concorrente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-SP), e ampliaria o tempo de propaganda eleitoral na TV.

Contudo, nada foi definido, e o atual vice-presidente, Geraldo Alckmin, vem recebendo elogios fervorosos não apenas do presidente Lula, como também da alta direção petista, por sua atuação no governo. Além disso, Alckmin vem sendo indicado por lideranças de seu partido, o PSB, como o vice-presidente ideal.

Ao mesmo tempo, o presidente Lula disse, em evento de aniversário do PT no sábado, que Alckmin tem um papel importante a cumprir nas eleições em São Paulo, onde o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) é favorito à reeleição, de acordo com as pesquisas de opinião.

A Folha de São Paulo informa que a articulação em torno do MDB é delicada e que Alckmin deseja continuar no cargo caso o presidente Lula vença a eleição em outubro. A definição depende da decisão de uma convenção emedebista. Há ainda de se considerar a antipatia do MDB de São Paulo e do MDB do Rio Grande do Sul em relação ao governo Lula, o que poderia inviabilizar as articulações.

O assunto vem sendo discutido desde dezembro entre Lula e os senadores Renan Calheiros (MDB-AL) e Eduardo Braga (MDB-AM), aliados ao governo federal, segundo a reportagem.