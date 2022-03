Promotor responsável pela delação contra Alckmin tem histórico de disputas com Lula e seus aliados

Promotor José Carlos Blat já pediu a prisão preventiva do ex-presidente e foi acusado por dirigentes do PT de perseguição ao partido edit

Apoie o 247

ICL

247 - O promotor José Carlos Blat, um dos responsáveis pela delação que acusa o ex-governador e possível vice na chapa de Lula para a Presidência, Geraldo Alckmin, -- sobre um suposto pagamento de R$ 3 milhões, por meio de caixa 2, que teria sido feito pela concessionária Ecovias -- tem um histórico de disputas com o ex-presidente e seus aliados.

>>> "Versões irresponsáveis e acusações injustas em ano eleitoral", diz Alckmin sobre delação da Ecovias

Em 2016, Blat pediu a prisão preventiva de Lula em uma denúncia sobre o caso do tríplex do Guarujá -- encerrado em janeiro deste ano pela 12ª Vara Federal de Brasília --, quando a denúncia já era investigada pela Lava Jato em Curitiba. A Justiça de São Paulo remeteu o caso para o gabinete do ex-juiz suspeito Sergio Moro e a iniciativa do MP estadual foi criticada inclusive pela oposição ao governo do PT. O processo, que culminou com a prisão de Lula por decisão de Moro, foi anulado pelo Supremo Tribunal Federal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A petição era assinada por Blat, Fernando Henrique Araújo e Cássio Conserino.

Conforme lembra a revista Veja, em 2010, o promotor também havia denunciado o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto e outras cinco pessoas envolvidas no Caso Bancoop. Dirigentes do PT acusavam o promotor de perseguição ao partido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A denúncia contra Lula seis anos depois em SP se deu neste mesmo caso, já que a cooperativa foi responsável pelo início das obras do edifício Solaris, concluída pela OAS, onde fica o tríplex.

O coordenador do Grupo Prerrogativas, advogado Marco Aurélio de Carvalho, criticou o uso político da delação contra Alckmin, que vem justamente no momento em que o ex-governador de SP é o nome favorito para ser vice de Lula na disputa presidencial

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: