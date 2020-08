PSDB agora vê excessos na Lava Jato e decide não punir nem Alckmin nem Serra, acusados de corrupção

Presidente da legenda, Bruno Araújo, diz que os dois ex-governadores de São Paulo, Geraldo Alckmin e José Serra, que foram denunciados por esquemas de corrupção, caixa dois e lavagem de dinheiro, gozam de plena confiança do partido edit

247 – Depois de discutir a expulsão do deputado Aécio Neves (PSDB-MG), após a revelação de sua participação no esquema JBS, o PSDB mudou sua postura em relação à corrupção e não fará nada em relação a dois ex-governadores de São Paulo, Geraldo Alckmin e José Serra, que foram denunciados em esquemas de corrupção, caixa dois e lavagem de dinheiro.

"Assistir Geraldo Alckmin ser denunciado por corrupção é um sinal perigoso e de desalento daqueles que querem fazer vida pública. Há um conceito muito consistente da honradez de Geraldo Alckmin na relação com dinheiro público", disse o presidente do partido, Bruno Araújo, em entrevista ao jornalista Pedro Venceslau, publicada no Estado de S. Paulo. "O Serra tem de nós toda a confiança", afirmou ainda Araújo.

Na entrevista, Araújo disse ser contra o impeachment, revela ter votado em Jair Bolsonaro em 2018 e disse não saber o que faria em caso de um novo segundo turno entre bolsonarismo e petismo, em 2022.

Em investigações recentes, Serra e sua filha Verônica foram denunciados por lavagem internacional de dinheiro . Alckmin, por sua vez, foi indiciado por lavagem , caixa dois e corrupção.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.