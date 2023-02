PT fará defesa da política de Haddad e reforçará críticas ao Banco Central

As críticas Roberto Campos Neto são praticamente unânimes no partido edit

247 - O PT vai reforçar na próxima segunda-feira (13) o apoio ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e à política econômica do atual governo. Um dos temas do encontro será a política de juros. As críticas ao Banco Central e a seu presidente, Roberto Campos Neto, são praticamente unânimes no partido.

De acordo com informações publicadas nesta quinta-feira (9) pela coluna Painel, o diretório petista divulgará ao fim da reunião uma resolução contra a independência do BC.

Atualmente, a taxa Selic está em 13,75%, mesmo percentual desde agosto do ano passado, no governo Jair Bolsonaro (PL). Nesta semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou a alta dos juros no Brasil.

O PSOL quer o presidente do BC, Roberto Campos Neto, na Câmara para falar sobre a política monetária implementada pelo órgão.

