"Quando a vida do trabalhador melhora, a roda da economia gira mais forte", diz Lula

247 – Em pronunciamento no Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a valorização do trabalho é um dos principais motores do crescimento econômico no Brasil. A declaração foi publicada pelo Brasil 247 e integra o discurso em que o presidente também defendeu o fim da escala 6x1 e a ampliação de direitos sociais.

Durante a fala, Lula destacou que conquistas históricas dos trabalhadores sempre enfrentaram resistência das elites econômicas, mas acabaram fortalecendo o país ao longo do tempo.

“A elite brasileira sempre foi contra melhorias para o trabalhador: o salário mínimo, as férias remuneradas, o 13º salário”, afirmou.

O presidente relembrou que, em diferentes momentos da história, houve previsões negativas sobre o impacto dessas políticas na economia nacional.

“A turma do andar de cima disse que cada uma dessas conquistas ia quebrar o Brasil. E o Brasil nunca quebrou por dar direito aos trabalhadores. Sempre ficou mais forte”, disse.

Na avaliação de Lula, o aumento da renda e das condições de vida da população trabalhadora gera um ciclo positivo que beneficia toda a economia.

“Porque toda vez que a vida do trabalhador melhora, a roda da economia gira com mais força, e todo mundo acaba ganhando”, declarou.

Escala 6x1 no centro do debate

O presidente vinculou esse raciocínio diretamente à proposta de mudança na jornada de trabalho no país, defendendo o fim da escala 6x1 — modelo em que o trabalhador atua seis dias consecutivos e descansa apenas um.

A elite brasileira sempre foi contra melhorias para o trabalhador: o salário mínimo, as férias remuneradas, o 13º salário. A turma do andar de cima disse que cada uma dessas conquistas ia quebrar o Brasil. E o Brasil nunca quebrou por dar direito aos trabalhadores. Sempre ficou… — Lula (@LulaOficial) May 1, 2026

Segundo Lula, a redução da jornada, sem corte salarial, pode ampliar o consumo, melhorar a qualidade de vida e impulsionar a economia.

“É isso que vai acontecer com o fim da escala 6x1 no Brasil”, afirmou.

A proposta, já encaminhada ao Congresso Nacional, prevê uma jornada semanal de até 40 horas, com dois dias de descanso.

Impacto social e econômico

A defesa da redução da jornada aparece, no discurso presidencial, como parte de uma estratégia mais ampla de desenvolvimento baseada na inclusão social e na valorização do trabalho.

Ao ampliar o tempo livre, segundo Lula, os trabalhadores poderão investir mais em educação, convívio familiar e saúde, o que tende a gerar efeitos positivos também no longo prazo.

Além disso, o presidente reforçou que políticas de proteção e valorização do trabalho não devem ser vistas como entraves econômicos, mas como instrumentos de fortalecimento do mercado interno.

Confronto com visão da elite

O discurso também traz um recado político ao que Lula chama de “andar de cima”, criticando a postura de setores que historicamente se opuseram à ampliação de direitos trabalhistas.

Ao destacar que o Brasil “nunca quebrou” por garantir direitos, o presidente reforça a tese de que o crescimento econômico pode — e deve — caminhar junto com justiça social.

A fala ocorre em um contexto em que o governo busca consolidar medidas voltadas à renda, ao emprego e à redução das desigualdades, ao mesmo tempo em que enfrenta resistência de setores do mercado a mudanças estruturais na legislação trabalhista.

Economia puxada pelo consumo

Ao final, Lula reiterou que a lógica econômica de seu governo aposta no fortalecimento do consumo interno como eixo de desenvolvimento.

Nesse sentido, a valorização do salário, a redução da jornada e programas de alívio financeiro, como o Novo Desenrola Brasil, aparecem como pilares de uma política que busca dinamizar a economia a partir da base da sociedade.

A mensagem central do presidente, segundo o pronunciamento, é que melhorar a vida de quem trabalha não apenas reduz desigualdades, mas também impulsiona o crescimento econômico de forma sustentável.