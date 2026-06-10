Recurso de Deolane Bezerra: entenda pedido negado por ministros do STJ

247 - A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou, por unanimidade, o pedido de liberdade apresentado pela defesa da influenciadora Deolane Bezerra, que está presa preventivamente em uma penitenciária no interior de São Paulo sob suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC (Primeiro Comando da Capital), as informações são da CNN Brasil.

A decisão foi tomada nesta segunda-feira (9). Com o resultado, Deolane permanece detida enquanto o processo segue em tramitação. A defesa tentava revogar a prisão preventiva ou, alternativamente, converter a medida em prisão domiciliar.

O pedido foi apresentado pelo advogado Aury Lopes Jr., que argumentou que a influenciadora é mãe de uma criança de 10 anos. A defesa sustentou que esse ponto deveria ser considerado pelos ministros para permitir que ela respondesse ao processo fora do sistema prisional ou em regime domiciliar.

Além disso, os advogados classificaram a detenção como “midiática, excessiva e desnecessária”. A defesa também afirmou que não haveria risco de fuga, já que Deolane foi presa em casa e teve todo o patrimônio bloqueado.

Os ministros da Quinta Turma, no entanto, acompanharam o voto do relator, Ribeiro Dantas. O entendimento foi o de que a decisão que decretou a prisão preventiva estava devidamente fundamentada, o que levou à manutenção da custódia.

Durante a análise do caso, o Ministério Público Federal defendeu a continuidade da prisão. O órgão sustentou a necessidade da medida com base em precedentes relacionados à gravidade de vínculos atribuídos a organizações criminosas.

Deolane foi presa no âmbito de uma investigação que apura suspeitas de lavagem de dinheiro. Segundo as informações divulgadas, o caso envolve apurações sobre suposto elo com o PCC. As defesas dos citados em reportagens relacionadas ao caso negam as acusações.

A decisão do STJ não encerra o processo, mas mantém a prisão preventiva da influenciadora nesta etapa da investigação. O tribunal também recomendou celeridade ao Tribunal de Justiça de São Paulo para o prosseguimento do caso.

Com a negativa do recurso, a defesa de Deolane segue sem obter, no STJ, autorização para que a influenciadora deixe a prisão ou passe a cumprir a medida em regime domiciliar. O caso permanece sob análise da Justiça paulista.