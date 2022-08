STF dá 5 dias para Bolsonaro explicar mudança do desfile de 7 de Setembro para Copacabana

Apoie o 247

247 - A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), estabeleceu um prazo de cinco dias para Jair Bolsonaro (PL) explicar a mudança do desfile cívico-militar de 7 de setembro no Rio de Janeiro para a avenida Atlântica, em Copacabana. A informação é do portal UOL.

A ação no STF foi protocolada pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder da oposição. Segundo ele, a intenção de Bolsonaro é "associar sua candidatura ao apoio institucional das Forças Armadas, bem como vender a ideia de que possui amplo apoio popular, divulgando o evento como apoio à sua reeleição."

O evento de aniversário da Independência tradicionalmente ocorre no Centro da cidade. No entanto, no último sábado (30), durante a convenção estadual do Podemos em São Paulo, o chefe do Executivo anunciou que alteraria o desfile militar para Copacabana, mesmo local onde convocou seus apoiadores para um ato político-eleitoral.

Randolfe observa, na ação, que o Judiciário precisa intervir para evitar que ocorra uso das Forças Armadas em desacordo com a Constituição. Além disso, o senador avalia que o chefe do Executivo abusa da condição de chefe das Forças Armadas para levar os militares ao mesmo ambiente onde haverá manifestação de seus apoiadores.

