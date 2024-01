Tarcísio relata conversa 'ótima' com o presidente Lula em Brasília

Apoie o 247

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, relatou que teve uma 'ótima' conversa com o presidente Lula na terça-feira (30). Ele esteve em Brasília para uma reunião de emergência com autoridades federais, incluindo o presidente Lula. O objetivo do encontro era solucionar questões pendentes sobre a realização de grandes obras em São Paulo, como o túnel Santos-Guarujá.

“Foi ótimo”, afirmou o governador durante um evento em São Paulo, conforme citado pela CNN Brasil nesta quarta-feira (31). “A gente vai dar um grande exemplo de trabalho conjunto, o governo federal e o estado de São Paulo. Nós vamos fazer uma parceria público-privada, o acordo está selado".

Após o encontro, o presidente Lula indicou que chegou a um acordo com Tarcísio. Há uma grande cerimônia marcada para sexta-feira (2) no porto de Santos, contando com a presença do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e outros ministros de Estado. Na ocasião, o governo deve anunciar que a construção do túnel será de responsabilidade federal, e o Porto de Santos seria retirado da lista de bens privatizáveis.

