Toffoli nega ter gravado reunião secreta do STF

247 - O ministro do Dias Toffoli afirmou à coluna de Monica Bergamo, da Folha de S.Paulo, que é falsa a informação de que teria gravado a reunião secreta do Supremo Tribunal Federal que discutiu sua eventual saída da relatoria do processo envolvendo o Banco Master. A declaração foi dada após a divulgação de diálogos atribuídos ao encontro.

“É um fato absolutamente inverídico. Não houve nenhuma gravação da minha parte. Nada disso procede”, afirmou o ministro à coluna. Toffoli também rebateu as suspeitas e reforçou sua postura pessoal diante da imprensa. “Quem me conhece sabe que sou absolutamente discreto e mal converso com a imprensa”, declarou.

O ministro disse ainda estar indignado com a publicação e com o que classificou como “insinuações” sobre a existência de uma gravação feita por ele. “Não sei como pode ter surgido essa suspeita”, afirmou. “Eu não gravo e não fico relatando conversa de ministros. Não relato conversas pessoais nem institucionais. Nunca gravei uma conversa na minha vida.”

Conforme revelou a coluna da Folha, integrantes do STF acreditam que teriam sido gravados clandestinamente por Toffoli durante a sessão reservada realizada na quinta-feira (12), quando foi decidida sua saída da relatoria do caso do Banco Master. A suspeita surgiu após a circulação de diálogos atribuídos ao encontro.

As conversas vieram a público em reportagem publicada pelo site Poder360, que reproduziu de forma literal trechos das falas dos ministros. O conteúdo foi disponibilizado à 1h28 da madrugada desta sexta-feira (13).

De acordo com a coluna, magistrados chegaram a encaminhar a reportagem a Toffoli, sustentando que a gravação teria ocorrido. Ministros ouvidos relataram perplexidade e desconforto com o episódio, considerado por eles sem precedentes. Também afirmaram que os trechos divulgados destacam apenas passagens favoráveis ao ministro, sem refletir a complexidade do debate travado na sessão reservada.