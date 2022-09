Voto útil: 11% dos eleitores mudariam de voto para decidir a eleição presidencial no 1º turno, mostra Datafolha

Apoie o 247

247 - Números da pesquisa Datafolha, divulgados nesta sexta-feira (23), mostraram que 11% dos eleitores brasileiros admitiram a possibilidade de mudança de voto para presidente com o objetivo de encerrar a eleição no primeiro turno. O percentual dos que afirmaram que podem praticar o chamado “voto útil”, para encerrar a disputa no primeiro turno, é maior entre os eleitores de Simone Tebet (22%) e Ciro Gomes (21%).

Outros 86% responderam que não mudariam seu voto, e 2% se mostraram indecisos sobre o tema. A pesquisa foi encomendada pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo.

As estatísticas apontaram que o candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, aumentou as chances de ganhar a eleição no primeiro turno e continuou com mais de 15 pontos percentuais à frente de Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno.

A pesquisa telefônica Ipespe, encomendada pela XP Investimentos, divulgada nesta sexta-feira (23), também apontou Lula perto de vencer no primeiro turno.

