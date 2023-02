Zambelli quer usar CCJ para dar golpe em Lula em 2024

Apoie o 247

247 - A deputada federal bolsonarista Carla Zambell (PL-SP) promete usar o controle da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara por seu partido em 2024, prometido por Arthur Lira, para desestabilizar o País e mover um golpe contra o presidente Lula (PT), informa Guilherme Amado, do Metrópoles.

Lira, que deve ser reeleito presidente da Casa nesta quarta-feira (1º), costurou um acordo em que o PT controlará a CCJ, a comissão mais importante da Casa, em 2023. Em 2024, o grupo deve ficar com o PL de Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro.

>>> Para Bolsonaro, Carla Zambelli é principal culpada por sua derrota

Zambelli não apontou nenhum crime que tenha sido cometido pelo governo Lula, mas já pensa em como dar um golpe.

“O que importa é termos a CCJ em algum ano. No segundo ano provavelmente vai ter processo de impeachment já, com os roubos que vão ter no partido (PT), e aí vamos precisar da CCJ”, disse Zambelli à coluna do jornalista.

