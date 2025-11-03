PT articula regulamentação da cannabis medicinal

Saiba Mais - Um grupo de parlamentares e de associações se reuniu na semana passada com o presidente da Câmara Federal, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), para tentar destravar o projeto de lei que tramita na Câmara desde 2015 e trata da regulamentação do uso da cannabis medicinal. Entre os participantes, estavam os deputados do Rio Grande do Norte, Fernando Mineiro (PT) e Natália Bonavides (PT). Eles defendem a regulamentação para que pesquisas sobre o tratamento de doenças avancem no país.

O encontro aconteceu na última quarta-feira (29). A reunião teve ainda a presença do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, que solicitou que Motta leve para votação um recurso apresentado no processo do projeto de lei 399/2015. O texto já foi aprovado por uma comissão especial, mas o recurso impediu seu avanço. Se o recurso for rejeitado, o projeto poderá seguir para votação no Senado.

