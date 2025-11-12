Setor canábico em ascensão projeta crescimento vertiginoso e traz novas tendências a São Paulo

247 – Foi realizada nesta quarta-feira (12), em São Paulo, a convenção Cannabis Business Hub, que reuniu executivos, investidores e autoridades para discutir oportunidades em múltiplas frentes do setor — de cafés enriquecidos com terpenos ao interesse da Secretaria Estadual da Agricultura e da Embrapa.

Como prévia da megafeira ExpoCannabis, o encontro no São Paulo Expo animou os executivos diante das projeções apresentadas pela Kaya Mind, um núcleo de soluções para o mercado de cannabis. A CEO da empresa, Maria Eugênia Riscala, afirmou que, apesar da lentidão regulatória no país, há perspectiva de que o primeiro marco — o da cannabis medicinal — saia no primeiro semestre de 2026.

A partir desse avanço, ela projeta uma evolução vertiginosa, com cifras multibilionárias em curto prazo. “O mercado da cannabis como um todo poderia movimentar, ao todo, 26 bilhões de reais/ano, equivalente ao de produtos de limpeza doméstica, por exemplo, com um potencial de receita fiscal de 8 bilhões de reais”, destacou. Riscala também ressaltou que, apenas com a autorização do plantio para fins medicinais — como se espera do marco inicial —, o segmento de cannabis medicinal poderia movimentar quase 7 milhões de reais.

Executivos internacionais apontaram tendências observadas no exterior: fora do Brasil, o consumo de cannabis fumada perde espaço, enquanto alternativas como comestíveis e vaporizadores avançam. “O Brasil pode ser altamente competitivo”, frisou Riscala.

Para a CEO da ExpoCannabis, Larissa Uchida, o reconhecimento das autoridades — brasileiras e de países vizinhos presentes — representa “um marco”. Ela defendeu ainda o papel estratégico da Embrapa no fomento ao cultivo no país.

A ExpoCannabis 2025 será realizada de 14 a 16 de novembro, no São Paulo Expo.